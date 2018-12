Tuttosport - Milan, Gattuso non rischia ma è sotto esame

La posizione di Gattuso è tornata in discussione dopo l’eliminazione del Milan dall’Europa League. Tuttavia, in caso di sconfitta a Bologna, il tecnico non rischierebbe l’esonero. La società, infatti, come riporta Tuttosport, è con lui e gli ha rinnovato la fiducia. Ma è chiaro che un nuovo passo falso, dopo quello di Atene, complicherebbe ulteriormente le cose. Senza Champions, a fine stagione la squadra verrebbe affidata a un nuovo allenatore.