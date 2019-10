Tuttosport - Milan, Giampaolo deve trovare il ruolo giusto per Paquetà

Nelle ultime due partite, prima per infortunio e poi per scelta tecnica, Paquetà è rimasto fuori. Fin qui, il brasiliano ha faticato a imporsi, anche per questioni tattiche. Giampaolo lo ha utilizzato in una posizione ibrida, fra la mediana e la trequarti, ma ora - come evidenzia Tuttosport - deve trovargli la giusta collocazione in campo e lavorare sulle sue potenzialità. Con le sue qualità tecniche, infatti, Lucas potrebbe portare maggiore fantasia a una manovra finora poco produttiva a livello offensivo.