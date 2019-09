Tuttosport - Milan, Giampaolo è sereno e va dritto per la sua strada

Ha conquistato la panchina del Milan dopo una lunga gavetta e ora vuole giocarsela con il suo credo. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport parlando di Marco Giampaolo. Il tecnico milanista - si legge - nonostante i mugugni dei tifosi e il malumore della dirigenza, va dritto per la sua strada. "Il tempo sarà il mio primo alleato e il mio primo nemico", ha dichiarato ieri in conferenza stampa. "Io lavoro per prendermi quel tempo", ha aggiunto. Detto questo, Giampaolo è il primo a rendersi conto che la situazione deve cambiare in fretta.