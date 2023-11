Tuttosport: "Milan-Giroud: prove di rinnovo"

vedi letture

"Milan-Giroud: prove di rinnovo", titola così l'edizione odierna di Tuttosport in un piccolo trafiletto dedicato proprio al contratto dell'attaccante francese. La stella della Francia ha dichiarato ai media francesi: "Mi piacerebbe restare. Sono in scadenza di contratto, ma non ho ancora parlato con il club, a differenza di quanto dicono i media. Voglio continuare e credo di avere le carte in regola per farlo. Posso essere ancora utile a questa squadra".