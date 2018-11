Tuttosport - Milan, Higuain si aspetta una sola giornata

Domenica sera, dopo Milan-Juve, molti tifosi rossoneri hanno lasciato San Siro convinti che non avrebbero rivisto Higuain in campo tanto presto. Il timore, infatti, era che il Giudice Sportivo potesse infliggere al Pipita tre giornate di squalifica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, è cambiata la percezione delle frasi che il giocatore avrebbe pronunciato. La sentenza potrebbe stabilire inizialmente due turni di stop, successivamente riducibili a uno in sede di appello. Il Milan, dunque, punta a ottenere il minimo della pena: Higuain potrebbe saltare solo la trasferta di Roma con la Lazio.