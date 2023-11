Tuttosport - Milan-Ibra, ci siamo quasi: annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni

In casa rossonera, è ormai tutto pronto per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il quale non non dovrebbe avere un ruolo specifico nell’organigramma milanista, ma verrà inquadrato come advisor per RedBird, magari come “consigliere speciale” proprio di Cardinale. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che aggiunge che l'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni.