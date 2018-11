Tuttosport - Milan, ieri Higuain non si è allenato: probabile forfait in Europa League

Dopo il giorno di riposo concesso lunedì da Gattuso, ieri il Milan è tornato al lavoro a Milanello, dove però non si è allenato Gonzalo Higuain, uscito dal campo domenica sera al 35' di Udinese-Milan per un problema alla schiena: secondo Tuttosport, si va quindi verso il forfait del Pipita nel match di domani di Europa League in casa del Betis Siviglia.