Tuttosport - Milan, il gol questo sconosciuto

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul pareggio a reti bianche del Manuzzi, un passo indietro nel risultato e nella prestazione per i rossoneri dopo le ultime amichevoli disputate. I rossoneri hanno faticato a sviluppare il loro gioco, soffrendo la dinamicità dei padroni di casa. Tante le cose da migliorare in Casa Milan, soprattutto in fase offensiva. Gli attaccanti, ovvero Piatek, Castillejo e Silva, sono rimasti a secco in tutte le gare disputate nel precampionato, mostrando grande difficoltà ad arrivare all'ultimo passaggio con i tempi giusti.