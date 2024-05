Tuttosport - Milan, il nome di Fonseca non scalda tutte le componenti societarie

Il nome di Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lille, viene accostato con frequenza nelle ultime settimane alla panchina del Milan per il post-Pioli. Il tecnico portoghese, che è nel mirino anche dell’Olympique Marsiglia, non scalda però tutte le componenti societarie di via Aldo Rossi.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che il nome più caldo per la panchina milanista resta quello di Sergio Conceiçao, ma anche il suo nome non convince a pieno il Diavolo. Un profilo che piace molto è quello di Thiago Motta, il quale però sembra destinato ad andare alla Juventus al posto di Allegri.