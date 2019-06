Tuttosport - Milan, in arrivo anche l'ufficialità di Massara come nuovo ds. Poi Carbone e Ganz

Oltre a quella di Giampaolo, in questi giorni è attesa anche l'ufficialità di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo del Milan. Lo riporta Tuttosport che spiega che non è escluso che in settimana siano nominati ufficialmente anche Angelo Carbone e Maurizio Ganz, rispettivamente come nuovo responsabile del settore giovanile e come nuovo allenatore della squadra femminile.