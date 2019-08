Tuttosport - Milan, indietro tutta

Tuttosport, oggi in edicola, fa il punto sulla brutta sconfitta del Milan ad Udine. Eppure, come sottolineato dal quotidiano piemontese, i campanelli d'allarme c'erano già: affidare le sorti della squadra a Suso trequartista, così come la regia a Calhanoglu, a cui si aggiunge il nuovo ruolo (centrale) di Castillejo. Difficile da prevedere, invece, che Piatek si impantanasse in questa maniera. Ma l'aspetto più preoccupante è arrivato dopo la gara: Giampaolo ha fatto un repentino dietrofront, ammettendo, al primo stop, che i suoi attaccanti non hanno le caratteristiche per questo modulo, nonostante abbia esaltato Suso trequartista per 45 giorni. A questo punto da sabato si potrebbe già tornare al 4-3-3 di Gattuso.