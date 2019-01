Tuttosport - Milan-Juve, vertice a Gedda per Higuain

Il Milan non ha alcuna intenzione di lasciar partire Higuain. A meno che non sia lo stesso giocatore a esporsi pubblicamente. Le voci da Londra hanno stizzito Elliott e i dirigenti rossoneri, che martedì hanno voluto far sentire la propria voce a Gonzalo, affinché il messaggio arrivasse anche al Chelsea. Il Pipita è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2019, quindi non potrà cambiare squadra senza il via libera del club rossonero. Questo, come riporta Tuttosport, verrà ribadito fra qualche giorno a Gedda dai vertici milanisti a quelli juventini. Da lunedì a mercoledì, infatti, le due società si ritroveranno in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana ed è molto probabile che vada in scena un vertice tra Leonardo, Maldini, Gazidis e i bianconeri Paratici e Nedved. Il Milan, come detto, non vuole liberare Higuain.