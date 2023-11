Tuttosport - Milan, Kjaer in gruppo tra oggi e domani: dovrebbe essere convocato per l'Udinese

Ieri Simon Kjaer ha svolto a Milanello un lavoro personalizzato sul campo propedeutico al rientro in gruppo che dovrebbe avvenire tra oggi e domani: il centrale danese, alle prese con un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di essere a disposizione per la trasferta di Napoli, dovrebbe essere convocato per il match di sabato contro l'Udinese. Lo riferisce Tuttosport.