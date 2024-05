Tuttosport: "Milan, l’addio di Theo per regalarsi Zirkzee"

"Milan, l’addio di Theo per regalarsi Zirkzee": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che negli ultimi giorni si stanno intensificando le voci sull'interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez. Il club rossonero non ha necessità di vendere i suoi big, ma se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile (almeno 80 milioni di euro) potrebbe dare il suo via libera alla cessione del terzino francese, un po' com'era successo un anno fa con Tonali.

Con l'eventuale addio di Theo, il Milan avrebbe ulteriori risorse da spendere sul mercato estivo dove ha quattro priorità: un grande attaccante, con Zirkzee sempre in cima alle preferenze), un difensore centrale, un centrocampista difensivo e un terzino destro.