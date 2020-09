Tuttosport - Milan, l'alternativa a Chiesa potrebbe essere Keità Baldè

Tra i nomi circolati in orbita rossonera negli ultimi giorni per rinforzare la rosa del Milan figura anche il profilo di Federico Chiesa. L'esterno italiano piace molto in via Aldo Rossi ma il cartellino del giocatore è molto alto. Secondo quanto riporta Tuttosport, un'alternativa al classe 97' potrebbe essere Keità Balde. L'ex Lazio e Inter, infatti, è alla ricerca di una nuova avventura dopo la parentesi al Monaco.