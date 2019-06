Tuttosport - Milan, la Uefa non decide: calpestati i diritti del Toro

La Uefa decide di non decidere, rendendo ancor più labirintico il percorso del procedimento contro il Milan per il Fair Play Finanziario. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che sottolinea come il "non verdetto" arrivato da Nyon abbia colto tutti di sorpresa. La prima conseguenza pratica di questo "congelamento" è la mancata squalifica dei rossoneri dalla prossima edizione dell’Europa League. I tempi inevitabilmente si allungano, a meno che il Milan non opti per una procedura d’urgenza. Solo così il Tas potrebbe accelerare. Il rinvio, o meglio, la sospensione decisa dalla Uefa sul caso Milan ha scatenato la rabbia del Torino, che sperava nell’esclusione dei rossoneri dalle competizioni europee per accedere in Europa League. "Calpestati i diritti", scrive Tuttosport: "Al Toro - si legge - restano gli scudetti dei bilanci e un pugno di mosche: che ingiustizia!".