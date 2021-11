Tuttosport - Milan, la vittoria dell’Olimpico certifica le ambizioni Scudetto

Dolcetto per il Milan, scherzetto per la Roma. Il quotidiano Tuttosport esalta i rossoneri dopo l’ennesima vittoria in campionato, stavolta ai danni della Roma di Mourinho. Grazie al successo dell’Olimpico, il Diavolo resta a braccetto col Napoli in testa alla classifica e spinge più lontano i giallorossi. Il Milan certifica le ambizioni di scudetto e ora deve concentrarsi sulla Champions e sul Porto per restare in corsa per la qualificazione agli ottavi.