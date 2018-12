Tuttosport - Milan, l’altra missione di Gattuso: recuperare Higuain

Mantenere la squadra al quarto posto ma non solo. Rino: Gattuso, scrive il quotidiano Tuttosport, avrà anche un altro compito importante: recuperare il migliore Higuain prima che arrivi Ibrahimovic. L’argentino non segna da oltre un mese e non sta attraversando un periodo felice. Ma questo Milan, per quanto si stia godendo i gol e le prestazioni di Cutrone, non può fare a meno del suo giocator di maggior talento. Gattuso dovrà lavorare soprattutto sulla testa del Pipita.