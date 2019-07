Tuttosport - Milan, Leao oggi a Milano. E arriva anche Duarte

Leao e Duarte sono attesi a Milano per le visite mediche e le firme sui contratti. Come riporta Tuttosport, il giovane attaccante sbarcherà in mattinata a Milano per sostenere la prima parte dei test (che completerà domani). L’ex Lille si legherà al Milan fino al 30 giugno 2024. Anche il difensore brasiliano è in arrivo in Italia. I due dovrebbero essere presentati insieme una volta che i loro tesseramenti saranno resi ufficiali.