Tuttosport - Milan, Loftus-Cheek è recuperato ma contro l'Udinese partirà dalla panchina: dovrebbe tornare titolare contro il PSG

Milan, Loftus-Cheek è recuperato ma contro l'Udinese partirà dalla panchina: dovrebbe tornare titolare contro il PSG

Ruben Loftus-Cheek è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri a Milanello e quindi è recuperato per il match di domani sera contro l'Udinese. Come spiega Tuttosport, il centrocampista inglese partirà però dalla panchina: l'obiettivo di Stefano Pioli è schierarlo nuovamente titolare martedì in Champions League contro il PSG.