Tuttosport - Milan, Maignan ok: sarà titolare contro il Verona

Mike Maignan, costretto ad uscire dal campo giovedì in Europa League contro lo Slavia Praga, ha recuperato dalla contusione al ginocchio dopo un duro scontro con un giocatore della squadra ceca e oggi sarà quindi a disposizione di Stefano Pioli per la gara in casa del Verona. Il francese sarà regolarmente titolare tra i pali della porta del Diavolo.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che ma già nell’immediato post partita, passando per la zona mista dell’Eden Arena, aveva rassicurato tutti di star bene. Il test di ieri a Milanello ha dato esito positivo e così è arrivato l'ok anche dello staff medico rossonero alla sua presenza in campo contro l'Hellas.