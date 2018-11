Tuttosport - Milan, Maldini inibito fino al 15 novembre: non potrà rappresentare il club domenica sera nel match contro la Juventus

Oltre ad Andrea Conti, che è stato fermato per tre giornate, il Giudice Sportivo ha inibito fino al 15 novembre Paolo Maldini, reo di aver fatto ingresso nello spogliatoio dell'arbitro e rivolo allo stesso direttore di gara un'espressione offensiva al termine del match della Primavera rossonera contro il Chievo. Il dirigente milanista non potrà quindi rappresentare il club di via Aldo Rossi in occasione di Milan-Juventus di domenica sera.