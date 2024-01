Tuttosport - Milan, mercato chiuso anche in difesa: il club confida nei recuperi di Thiaw e Tomori

Il rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e l'acquisto di Filippo Terracciano dal Verona saranno con ogni probabilità le uniche mosse di mercato del Milan in questo mercato di gennaio. Per settimane si è parlato del possibile arrivo di un altro difensore centrale, ma in via Aldo Rossi non vogliono prendere qualcuno tanto per prenderlo e dunque le operazioni n entrata sembrano essere finite qui.

Anche perchè il Milan confida nei segnali positivi che arrivano in merito ai recuperi di Malick Thiaw e Fikayo Tomori, i quali sono sulla buona strada per tornare presto a disposizione di Stefano Pioli dopo aver risolto i rispettivi infortuni (il tedesco è alle prese con una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, mentre l'inglese con una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro). A riferirlo è questa mattina Tuttosport.