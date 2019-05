Tuttosport - Milan, no alle cessioni di Romagnoli e Donnarumma

Nonostante siano i due giocatori che permetterebbero al Milan di fare le plusvalenze più alte, il Milan non cederà in estate nè Gigio Donnarruma, nè Alessio Romagnoli, anche nel caso in cui i rossoneri non dovessero qualificarsi alla prossima Champions League: come riporta Tuttosport, è infatti intorno a loro che il club di via Aldo Rossi vuole costruire la squadra del futuro.