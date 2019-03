Tuttosport - Milan, non distrarti

Si fa fatica a non pensare al derby, ma Gattuso mette giustamente in cima ai suoi pensieri i tre punti in palio al Bentegodi. Il Chievo è ultimo in classifica, ma tra una sconfitta e l’altra - osserva Tuttosport - ha costretto al pareggio anche Roma, Napoli e Inter. Guai, dunque, a sottovalutare l’impegno. Una vittoria consentirebbe al Milan di rafforzare il terzo posto, mantenere il vantaggio sull’Inter e mettere pressione non soltanto ai cugini ma anche alle due romane.