Tuttosport: "Milan, non resta che Rebic (che si gioca pure il futuro)"

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Milan, non resta che Rebic (che si gioca pure il futuro)". In attesa del ritorno di Giroud dopo il Mondiale e complici anche il fatto che Ibrahimovic è ancora ai box e Origi si è appena infortunato, per la ripresa del campionato Stefano Pioli si affiderà in attacco al croato, il quale si giocherà anche il suo futuro in rossonero nella seconda parte di stagione.