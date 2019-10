Tuttosport - Milan, nuovo stop per Bonaventura: la speranza è che non sia uno stiramento

Nuovo infortunio per Giacomo Bonaventura che non è stato convocato da Pioli per il match di ieri contro il Lecce per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra: come riporta Tuttosport, la speranza a Milanello è che, dalla risonanza magnetica a cui il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore, non si tratti di uno stiramento, ma di un semplice affaticamento.