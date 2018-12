Tuttosport - Milan, occhi su Freuler. E resta calda la pista Fabregas

Un attaccante ma non solo. Il Milan sta cercando anche un rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in cima alla lista di Leonardo e Maldini ci sarebbe l’atalantino Remo Freuler. Arrivare al 26enne svizzero, però, non sarà affatto semplice visto che l’Atalanta lo considera un giocatore fondamentale. Resta calda anche la pista Fabragas, altro centrocampista che piace molto ai vertici rossoneri.