Tuttosport - Milan, oggi Kjaer dovrebbe tornare in gruppo ed essere convocabile per l’Udinese

Come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Simon Kjaer, che ieri ha svolto ancora a Milanello un lavoro personalizzato, dovrebbe tornare oggi ad allenarsi insieme al resto dei compagni di squadra ed essere così convocabile per l’Udinese (partirà comunque dalla panchina).