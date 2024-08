Tuttosport - Milan, oggi si decide se Abraham andrà o meno in panchina contro la Lazio

Tammy Abraham è stato l'ultimo rinforzo estivo del Milan che lo ha preso in prestito dalla Roma (Alexis Saelemakers ha fatto invece il percorso inverso). Oggi Paulo Fonseca deciderà se convocare o meno l'attaccante inglese e portarlo in panchina contro la Lazio. L'ex Chelsea è stato ufficializzato nella giornata di ieri e non ha svolto nemmeno un allenamento con la sua nuova squadra. Lo riferisce Tuttosport stamattina.

Questo il comunicato ufficiale di ieri del Milan: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Tammy Abraham dalla AS Roma. L'attaccante ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025. Nato a Londra il 2 ottobre 1997, Tammy cresce nel Settore Giovanile del Chelsea, debuttando tra i professionisti con il club inglese nel 2016, passando poi al Bristol City, al Swansea City e all'Aston Villa. Tornato al Chelsea nel 2019, due stagioni più tardi conquista la UEFA Champions League e la Supercoppa UEFA. Nel 2021 si trasferisce alla Roma, con cui vince la prima edizione della UEFA Conference League. Con la Nazionale inglese maggiore debutta il 10 novembre 2017 con cui, ad oggi, ha collezionato 11 presenze e 3 gol. Tammy Abraham indosserà la maglia rossonera numero 90".