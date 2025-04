Tuttosport: "Milan, panca per 3. De Zerbi è davanti ma occhio a Conte"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul futuro della panchina rossonera: "Milan, panca per 3. De Zerbi è davanti ma occhio a Conte". Con l'addio ormai certo di Sergio Conceiçao al termine di questa stagione anche se dovesse vincere la Coppa Italia, in via Aldo Rossi sono già al lavoro per cercare il nuovo allenatore a cui affidare la rinascita milanista dopo un'annata piuttosto deludente sia in campionato che in Champions League.

Tre profili per la panchina del Milan

In corsa per la panchina del Milan, dove dovrebbe arrivare un tecnico italiano dopo due allenatori stranieri (Fonseca e Conceiçao), ci sarebbero al momento tre profili in particolare: davanti a tutti ad oggi c'è Roberto De Zerbi, attualmente al Marsiglia che piace anche perché sa costruire giocatori poi da vendere, Antonio Conte, che invece è il preferito dei tifosi (ha però un contratto con il Napoli ed è seguito anche dalla Juventus), e Massimiliano Allegri, per il quale sarebbe un ritorno visto che ha già guidato la squadra rossonera dall'estate 2010 a gennaio 2014.