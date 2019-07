Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sulle strategie di mercato del Milan, soffermandosi nello specifico sulla trattativa per Veretout. Ieri - si legge - ci sarebbe stato un avvicinamento delle parti, con dei piccoli passi in avanti fatti dai rossoneri, che potrebbero diventare importanti con l’inizio della settimana.