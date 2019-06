Tuttosport - Milan, per arrivare a Torreira serve anche una cessione importante: Kessie potrebbe essere la pedina giusta per fare cassa

Per arrivare a Lucas Torriera, il Milan dovrà anche fare una cessione importante per fare cassa e finanziare parte dell'investimento per il regista dell'Arsenal: secondo Tuttosport, tra i candidati alla partenza c'è anche Franck Kessie, il quale ha parecchi estimatori in Inghilterra. Giampaolo ha fatto capire di volere un centrocampo più votato al palleggio che ai muscoli e quindi aumentano le possibilità di veder partire l'ivoriano in questa finestra di mercato.