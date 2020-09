Tuttosport - Milan, per la difesa sono quattro i nomi seguiti: Milenkovic, Pezzella, Nacho e Fofana

Il mercato del Milan non guarda solo ai rinforzi a centrocampo ma anche a quelli difensivi. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan guarda con interesse a Firenze con Pezzella e Milenkovic che sono profili che piacciono - e non poco - a Stefano Pioli che li ha già allenati nell'esperienza Viola. Oltre ai nomi dei due titolari fiorentini, si segnalano anche i profili di Fofana del Saint-Etienne e Nacho del Real Madrid per cui i blancos chiedono 15 milioni di euro.