Tuttosport - Milan, per ora il bilancio è ok

L'edizione odierna di Tuttosport fa i "conti in tasca" al Milan, anandando ad analizzare i movimenti, in entrata e in uscita di questa estate, in relazione al bilancio. I rossoneri hanno speso 83 milioni di euro per le acquisizioni a titolo definitivo di Leao (28), Theo Hernandez (20), Bennacer (16), Duarte (11) e Krunic (8), cedendo Cutrone e Djalo che hanno portato 24 milioni nelle casse rossoneri. Il passivo sembrerebbe di 59 milioni, ma non è così. E' tutto un incastro di ammortamenti e costi: nel bilancio 2019-20, la società iscriverà 23 milioni di plusvalenze generate dalle cessioni, mentre i cinque acquisti sopracitati peseranno 16.6 milioni ad esercizio. Per gli ingaggi si sta andando verso un abbassamento, visto il termine di contratti pesanti come quelli di Bakayoko, Montolivo, Abate, Zapata e Bertolacci. L'effetto positivo delle plusvalenze non si riverbera sui bilanci futuri e il Milan dovrà effettuare nuove cessioni che generino plusvalore nel corso degli anni.