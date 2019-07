Il duello tra Milan e Roma per Veretout va avanti. Come riporta Tuttosport, i giallorossi hanno messo sul piatto un milione in più rispetto ai rossoneri sulla parte cash. Dal canto suo, il giocatore aspetta per capire verso quale città dirigersi. Il testa a testa prosegue: entro questa settimana la questione dovrebbe risolversi definitivamente.