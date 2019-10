Tuttosport - Milan, Pioli non vuole troppi passaggi all'indietro

Stefano Pioli è arrivato da poco sulla panchina rossonera, ma già contro il Lecce si sono viste bene alcune sue idee, come per esempio il fatto di giocare il pallone in avanti: come spiega Tuttosport, infatti, il nuovo tecnico milanista non vuole vedere troppi passaggi all'indietro perchè nel suo credo calcistico il pallone deve andare il più possibile nella metà campo avversaria, anche nelle situazioni di difficoltà.