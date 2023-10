Tuttosport - Milan, Pioli resta ottimista. E spiega il cambio dopo il rosso a Thiaw...

Nonostante la sconfitta contro la Juventus, Stefano Pioli resta ottimista: "Non è il risultato che speravamo Abbiamo giocato bene anche in 10, ma potevamo essere più attenti. La sconfitta non ci toglie nulla, non siamo stati mai inferiori, nemmeno in inferiorità numerica" le parole del tecnico rossonero riportate stamattina da Tuttosport. L'allenatore del Milan ha poi spiegato anche il cambio dopo il rosso a Thiaw (fuori Pulisic, dentro Kalulu): "Ho fatto la scelta di mantenere lo stesso assetto difensivo che avevamo preparato durante la settimana, ho pensato di togliere una punta".