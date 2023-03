Tuttosport - Milan, possibile novità in difesa contro il Tottenham: Kjaer potrebbe tornare titolare

MilanNews.it

Domani sera a Londra contro il Tottenham, Stefano Pioli potrebbe cambiare qualcosa in difesa rispetto alle ultime partite nelle quali hanno giocato sempre Kalulu, Thiaw e Tomori: come riporta Tuttosport, infatti, il tecnico rossonero potrebbe schierare dal primo minuto Simon Kjaer, il quale ha giocato all'andata una grandissima partita su Kane. In una gara così, i rossoneri potrebbero avere bisogno della sua esperienza e della sua grande capacità di comandare la difesa. Se Pioli dovesse optare per il danese, a fargli posto dovrebbe essere Thiaw, anche se non sarebbe da scartare del tutto l'ipotesi di un’esclusione di Tomori dall’undici iniziale dopo il brutto errore di Firenze.