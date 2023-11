Tuttosport - Milan, Pulisic punta a tornare in Champions contro il PSG

Christian Pulisic, che si è infortunato contro il Napoli, ha proseguito ieri il suo allenamento personale e dunque, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe essere convocato per il match di domani sera contro l'Udinese a San Siro. L'attaccante americano, tra i più positivi in questa prima parte di stagione, punta a rientrare martedì in Champions League contro il PSG. Lo riferisce Tuttosport.