Tuttosport - Milan, quasi impossibile il recupero di Musacchio: contro la Juve spazio ancora a Duarte

Se Suso ha recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori contro la Lazio, lo stesso non si può dire di Mateo Musacchio, il quale non sarà quasi certamente a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di domenica sul campo della Juventus: lo riferisce Tuttosport che spiega che quindi contro i bianconeri ci sarà spazio ancora per Leo Duarte al centro della difesa al fianco di capitan Romagnoli.