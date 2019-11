Tuttosport - Milan, rebus Ancelotti: pro e contro di un eventuale ritorno

Secondo Tuttosport, nel caso in cui le cose con Pioli non dovessero andar bene, il Milan, per la prossima stagione, starebbe pensando a Carlo Ancelotti. Un tecnico di prim’ordine a cui affidare la ricostruzione rossonera. Carletto sarebbe la garanzia della volontà di Elliott di riportare in alto il Milan e avrebbe uno stimolo in più rispetto ad altri allenatori: superare Rocco e diventare il mister con più partite in panchina nella storia milanista (attualmente è secondo alle spalle proprio del Paròn). Ma occhio ai contro. Difficilmente il club potrebbe garantirgli una squadra subito competitiva e Ancelotti ha sempre lavorato con squadre pronte a vincere. Inoltre, le cosiddette "minestre riscaldate" non hanno mai avuto molta fortuna. Basta pensare ai ritorni (disastrosi) di Sacchi e Capello.