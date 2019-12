Tuttosport - Milan, riparte la caccia a Everton: vale 40 milioni

Il Milan non ha mai smesso di pensare a Everton. E non è certo un caso la presenza di un emissario rossonero in Brasile in occasione del match tra Gremio e San Paolo. Come riporta Tuttosport, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi continuano a lavorare sull’obiettivo Everton, nome buono non per gennaio ma per la prossima estate. La valutazione è di 35-40 milioni. Per battere la concorrenza e investire sul brasiliano servirebbe un Milan almeno in Europa League.