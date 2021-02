"Milan, rivoluzione in testa": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, per superare il momento complicato, Stefano Pioli starebbe studiando dei possibili cambiamenti anche dal punto di vista tattico. Per il momento, avanti con il 4-2-3-1 che ha dato finora ottimi frutti, ma non è escluso che il tecnico milanista possa cambiare modulo e virare sul 4-3-3 o sul 4-4-2.