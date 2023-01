Tuttosport: "Milan, sei minuti di follia"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Milan, sei minuti di follia": titola così questa mattina Tuttosport per commentare la rimonta subita ieri dai rossoneri che, avanti di due gol, si sono fatti recuperare dalla Roma dall'85' in poi. Il Diavolo ha commesso l'errore di considerare la partita in cassaforte e ha perso così due punti che aveva già in tasca. Al Milan non sono bastati i gol di Kalulu e Pobega.