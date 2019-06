Tuttosport - Milan-Sensi, i rossoneri vorrebbe inserire una contropartita tecnica: al Sassuolo piace Plizzari

Il Sassuolo ha fissato il prezzo per lasciar partire Stefano Sensi: 20 milioni di euro più bonus. Il Milan, che da tempo è sul giocatore, vorrebbe abbassare questa cifra inserendo nella trattativa qualche contropartita tecnica: secondo Tuttosport, ai neroverdi piace molto Alessandro Plizzari, giovane portiere rossonero che si è messo in mostra nell'ultimo Mondiale Under 20.