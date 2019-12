Tuttosport - Milan, si discute sulla durata dell'Ibra-bis: lo svedese chiede un contratto di 18 mesi

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sono in fase di stallo in quanto per ora non riescono a trovare un accordo per il ritorno dello svedese in rossonero. Le parti, come spiega questa mattina Tuttosport, stanno in particolare discutendo della durata del contratto del giocatore, il quale vorrebbe un accordo di 18 mesi, mente il club di via Aldo Rossi gli offre un contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva.