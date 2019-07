Tuttosport - Milan, si sta raffreddando la pista Lovren

Nonostante la visita di ieri mattina di Vlado Lemic, intermediario di mercato, si starebbe raffreddando la pista che potrebbe portare Dejan Lovren al Milan: l'opzione resta in piedi, ma, come spiega questa mattina Tuttosport, con qualche spiraglio in meno rispetto alle scorse settimane, anche perchè nei giorni scorsi Klopp lo ha definito come un leader fondamentale per lo spogliatoio dei Reds.