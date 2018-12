Tuttosport - Milan, si torna al 4-3-3: occhio alla posizione di Romagnoli

Vista l’emergenza venutasi a creare a centrocampo con le squalifiche di Bakayoko e Kessié, non sarebbe così azzardato - scrive Tuttosport - inserire uno tra Musacchio e Abate al fianco di Zapata, in modo da avanzare Romagnoli a centrocampo. La storia del calcio - si legge - è piena di giocatori che da difensori hanno fatto i mediani e viceversa. E Romagnoli ha le caratteristiche per poter giocare in quella posizione.