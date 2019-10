Tuttosport - Milan-Spal, Suso è il grande escluso

Suso è senza dubbio è uno dei giocatori più contestati dai tifosi rossoneri. Anche ieri, nel corso della classica conferenza stampa di vigilia, Stefano Pioli lo ha difeso pubblicamente: "Non ho dubbi che sia un grande giocatore. È sbagliato ricondurre le difficoltà del Milan su un singolo giocatore. Per me è tutto il gruppo che deve dare qualcosa in più". Tuttavia, come riporta Tuttosport, sarà proprio Suso il grande escluso della partita di questa sera contro la Spal. Al suo posto dovrebbe giocare Castillejo.